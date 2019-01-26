Снежный апокалипсис: в Подмосковье столкнулись около 60 автомобилей

На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье столкнулись более 30 автомобилей.

По данным областного полицейского главка, обошлось без пострадавших. Обстоятельства нескольких массовых ДТП устанавливаются. Движение на автодороге затруднено, передает РБК. К авариям привели скользкая дорога и плохая видимость из-за сильной метели.

Телеграм-канал Mash в то же время сообщает, что на нескольких участках Симферопольского шоссе столкнулось около 60 машин. Массовые аварии произошли на 28-м, 43-м, 58-м и 59-м км в Чеховском районе.

Ранее метеорологи предупреждали, что 26 января на Москву обрушится самый сильный с начала зимы снегопад, который может стать рекордный по количеству выпавших осадков за последние 70 лет. В столичном регионе введен «желтый» уровень погодной опасности в связи с метелью и гололедицей, сообщает МЧС РФ. Из-за непогоды в столичных аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.19

Спасенная туристка пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. / Смерч пронесся над аэропортом турецкой Антальи: ранены более 10 человек (ФОТО, ВИДЕО). / «Пусть лучше помолчат и не лезут в наши дела»: в России жестко ответили немецким СМИ за слова о блокаде Ленинграда. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»