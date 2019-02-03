Под Калугой перевернулся автобус с детьми и взрослыми. Погибли 6 человек

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, который перевозил детей. Авария произошла на территории Бабынинского района, сообщили в пресс-службе СКР. По предварительным данным, автобус, перевозивший более 40 человек, большая часть из которых дети, вылетел с трассы и перевернулся. Пострадали свыше 30 человек, есть погибшие, но их число пока не называется.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст. 238 УК РФ). Для наиболее полного и объективного расследования председатель СКР принял решение о передаче уголовного дела в производство центрального аппарата Следственного комитета.

По указанию главы ведомства на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, которые уже в самое ближайшее время приступят к проведению следственных действий на месте ДТП. Следствием будут устанавливаться собственник транспортного средства, а также организаторы и лица, которые должным образом не обеспечили безопасность детей.

По данным ГУ МЧС по региону, в момент аварии в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. ДТП произошло на 37-м км автомобильной дороги регионального значения вблизи населенного пункта Извеково. Автобус, перевозивший детей, опрокинулся на крышу. По последним данным полиции, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. По информации МЧС, госпитализированы 22 человека. Автобус следовал из Смоленска в Калугу.

Калуга, Иван Гридин

Калуга. Другие новости 03.02.19

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