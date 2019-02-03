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Воскресенье, 3 февраля 2019, 20:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

Число жертв ДТП с автобусом под Калугой увеличилось. Водитель задержан

Фото: СКР

В Калужской области задержан водитель перевозившего детей автобуса, который вылетел с дороги и перевернулся. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.5 ст.264 УК РФ).

Число жертв ДТП с автобусом под Калугой увеличилось. Водитель задержан

Он был доставлен в отдел полиции для допроса. По предварительным данным водитель не справился с управлением, что и привело к аварии, в результате которой погибли семь человек и 28 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: СКР

Как писал «Новый День» автобус с детьми и взрослыми ехал из Ярцево в Калугу сегодня утром, 3 февраля. В момент аварии в автобусе находились 45 человек. Всего пострадали 33 человека, из них семь погибли, в том числе трое детей, сообщили в МЧС.

Калуга, Иван Гридин

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