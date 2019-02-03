В Калужской области задержан водитель перевозившего детей автобуса, который вылетел с дороги и перевернулся. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.5 ст.264 УК РФ).

Число жертв ДТП с автобусом под Калугой увеличилось. Водитель задержан

Он был доставлен в отдел полиции для допроса. По предварительным данным водитель не справился с управлением, что и привело к аварии, в результате которой погибли семь человек и 28 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: СКР

Как писал «Новый День» автобус с детьми и взрослыми ехал из Ярцево в Калугу сегодня утром, 3 февраля. В момент аварии в автобусе находились 45 человек. Всего пострадали 33 человека, из них семь погибли, в том числе трое детей, сообщили в МЧС.

Калуга, Иван Гридин

Калуга. Другие новости 03.02.19

Тюменцы потребовали от губернатора отставки трех высокопоставленных чиновников (ФОТО). / «Моор, выгляни во двор!» – тюменцы вышли на «мусорный» митинг и призвали губернатора к диалогу (ФОТО). / Под Калугой перевернулся автобус с детьми и взрослыми. Погибли 6 человек. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»