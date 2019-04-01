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Понедельник, 1 апреля 2019, 13:06 мск

Новости Скандалы и происшествия

На танцевальном конкурсе в Подмосковье произошло массовое отравление

Следователи устанавливают причины отравления участников детского танцевального конкурса в оздоровительном комплексе «Клязьма» в Подмосковье, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«По данному факту проводится доследственная проверка», – цитирует ее ТАСС. Она также рассказала, что число пострадавших людей уточняется. По данным телеграм-канала Baza, отравились 49 человек. На соревнования со всей России съехались почти две сотни участников. Продукты поставили три основные компании – «Ароса», «Продуктсервис» и «Густендер».

Среди 49 отравившихся – 41 ребёнок. Недомогание у всех началось после ужина 30 марта. Кухня в лагере была собственная, компании доставляли лишь продукты. Так как жалоб на питание не поступало с 28 марта, а кормили ребят три раза в день, специалисты подозревают, что причиной могло стать нарушение условий хранения продуктов. Теперь следователи и Роспотребнадзор разбираются, кто виноват – поставщики или всё же повара.

Москва, Иван Гридин

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