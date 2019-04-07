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Воскресенье, 7 апреля 2019, 16:07 мск

Новости Скандалы и происшествия

В московском метро восстановлено движение, прерванное из-за пожара

В Московском метрополитене заявили о восстановлении движения на Сокольнической линии, остановленного из-за задымления. Об этом сообщается в официальном твиттере «подземки». Ранее СМИ сообщили о сильном задымлении на перроне станции метро «Чистые пруды».

В метрополитене первоначально заявили, что на Сокольнической линии нет движения от «Парка культуры» до «Комсомольской» по техническим причинам. В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами. Выяснилось, что в тоннеле загорелся кабель. «Пассажиров и поездов на данном перегоне нет, никакой опасности нет», – отметили в метрополитене.

Позже стало известно, что задымление устранили. «Занимаемся подготовкой к запуску движения поездов», – отметили в администрации «подземки».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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