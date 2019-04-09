Силовики задержали в Подмосковье украинского нациста Пирожка

Силовики задержали в Московском регионе члена украинской праворадикальной организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ) Пирожка И.Н., сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области. Операция была проведена совместными силами сотрудников ФСБ и МВД России.

«Органами ФСБ России совместно с МВД России 9 апреля на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н. – активный участник украинской праворадикальной организации «Правый сектор» (экстремистская организация запрещена на территории РФ)», – рассказали в УФСБ.

По предварительным данным следствия, в 2014 году Пирожок, будучи задержанным на Украине, вступил в «Правый сектор» под псевдонимом Роман Чирка. Там он создал отряд «Хорти» («Борзые») для ведения партизанской войны против России. «В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где проживал по различным конспиративным адресам и распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы «Правого сектора» (запрещена в РФ) с целью вовлечения граждан РФ в деятельность организации», – отмечается в сообщении.

Злоумышленник задержан и находится под стражей. В ходе обысков по его местам жительства и работы изъята литература, символика, обмундирование и снаряжение экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), а также ее агитационные пропагандистские материалы и средства связи. В отношении Пирожка возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистской организации» (ч.1.1 ст.282.2 и ч.2 ст.282.2 УК РФ).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.04.19

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