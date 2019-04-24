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Среда, 24 апреля 2019, 14:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

Спецслужбы задержали двух боевиков банды Басаева

Фото: СК РФ

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели спецоперацию по задержанию двух мужчин, которые подозреваются в нападениях на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Боевики входили в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

По данным СКР, задержанные Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов в ступили в ряды боевиков в июле 1999 года и участвовали в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных бандой Басаева в августе того же года. Тогда в результате нападения злоумышленников было убито 33 человека, 34 пострадали.

Бегельдиев и Отепов являются фигурантами уголовного дела по ст. 317 УК РФ «посягательство на жизнь военнослужащего». Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

За последние 20 лет за совершение подобных преступлений были осуждены более 72 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан. 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование в отношении 7 боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью, сообщили в пресс-службе СКР.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 24.04.19

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