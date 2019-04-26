Спасатели МЧС РФ ищут заваленных в шахте под Луганском горняков. Киев даже не предложил помощь

На шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка Луганской народной республики, где накануне произошел взрыв метана, под завалами остаются 14 горняков. Их судьба остается неизвестной. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней участвуют российские горноспасатели. Об этом информирует МЧС ЛНР. Ранее сообщалось о гибели трех шахтеров.

По данным ведомства, взрыв метана произошел на шахте «Схидкарбон» утром 25 апреля. В этот момент под землей находилось 17 человек. В тот же день в ходе поисковых работ горноспасатели нашли и подняли на поверхность тела трех шахтеров.

По словам главы республиканского МЧС Евгения Кацавалова, сейчас в шахте работает пять звеньев горноспасателей. В настоящее время проводятся дегазация и крепеж отвалившейся породы, добавил он. Руководитель ведомства также отметил, что из-за недостатка специального оборудования спасатели ЛНР обратились за помощью к российским коллегам. В ЛНР прибыли горноспасатели из города Шахты Ростовской области со спецоборудованием, которое позволит ускорить работу по разгазированию аварийного участка и обнаружению горняков. Они уже включились в операцию по поиску людей, отметил Кацавалов. Ранее он оценивал ситуацию на шахте как критическую.

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии.

Серьезную аварию предпочла не заметить Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на наличие оборудования и специалистов, украинское МЧС до сих пор не предложило свою помощь луганским спасателям в ликвидации взрыва на шахте и поиске пострадавших.

Луганск, служба информации РИА «Новый День»

Луганск. Другие новости 26.04.19

Пропавшую 17-летнюю жительницу Кургана нашли мертвой. / В Зауралье задержали контрабандистов с БАДами. / Природные пожары угрожают космодрому «Восточный». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»