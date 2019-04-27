В ЛНР из шахты, где взорвался метан, достали тела 17 горняков

17 человек стали жертвами ЧП на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике. Тела горняков подняли на поверхность. 29 апреля объявили днем траура.

Взрыв метана произошел на шахте «Схидкарбон» утром 25 апреля. В этот момент под землей находилось 17 человек. В тот же день в ходе поисковых работ горноспасатели нашли и подняли на поверхность тела трех шахтеров. 27 апреля из шахты извлекли остальных погибших.

«Выражая скорбь по гражданам Луганской народной республики, погибшим в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии, произошедшей 25 апреля 2019 года на ООО «Схидкарбон», соболезнуя их родным и близким, а также всем пострадавшим (…), постановляю: объявить 29 апреля 2019 года днем траура в Луганской народной республике», – говорится в тексте указа главы ЛНР.

В этот день на территории республики приспустят государственные флаги, а также отменят все развлекательные телепередачи и мероприятия.

Луганск, Служба информации РИА «Новый День»

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