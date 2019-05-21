Ростуризм накинулся на туроператоров после смерти ребенка в отеле в Египте

Ростуризм выступил с официальным заявлением после случая смерти российского ребенка в отеле в египетской Хургаде. Ведомство назвало продажу туров на курорты Египта российскими туроператорами транзитом через третьи страны незаконной и обратилось с жалобами на них в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор.

По данным Ростуризма, в отеле Alibaba Beach Resort зафиксирован случай острого отравления российских граждан, в результате чего скончался ребенок 2014 года рождения. Ведомство при этом отмечает, что «ни персонал отеля, ни его медсостав не предприняли усилий по вызову для недомогающих россиян квалифицированных специалистов, им не был поставлен диагноз, не были взяты соответствующие анализы». Сейчас расследование гибели ребенка ведет прокуратура Египта.

Накануне о гибели российского ребенка сообщило Генеральное консульство РФ в Хургаде на своей странице в Facebook. Дипмиссия рекомендовала россиянам воздержаться от проживания в отеле Aladdin Beach Resort и призвала туроператоров «исключить направление туристов в отель Alibaba Beach Resort» до получения официального ответа из прокуратуры.

Ростуризм в связи с трагическим случаем в гостинице направил обращения в адрес Генпрокуратуры России и Роспотребнадзора по поводу правомочности действий отечественных туроператов, отправляющих российских туристов в Египет через третьи страны, говорится в сообщении ведомства. Ростуризм указывает, что «реализация турпродукта, включающего перевозку туристов с территории Российской Федерации воздушным транспортом в города Египта, за исключением Каира, не соответствует положениям указа президента РФ от 8 ноября 2015 года. № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Ростуризм считает, что подобные действия со стороны отдельных туроператоров могут представлять собой угрозу жизни и здоровью российских туристов, поскольку не обеспечивают их защиту «от возможных преступных и иных противоправных действий».

Стоит отметить, что путевки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с пересадкой в турецкой Анталье продает туроператор «Пегас Туристик».

По данным издания TourDom.ru, в египетском отеле скончался мальчик. Сам инцидент случился 17 мая. Мать и отчим малыша вернулись в Россию на следующий день запланированным рейсом. Тело ребенка будет доставлено на родину позже – после завершения расследования и подготовки необходимых документов.

Между тем находящиеся в отеле Aladdin Beach Resort туристы отмечают, что случай с гибелью российского ребенка вызывает множество вопросов. В комментариях к сообщению диппредставаительства России в Хургаде они отмечают, что других случаев отравления в отеле не зарегистрировано, несмотря на то, что там отдыхает много детей и взрослых. «Очень странно, что это случилось только с одним ребенком. Очень много детей, стариков в отеле и ни с кем другим это не произошло. Не логично утверждать, что это отравление», – пишет один из комменаторов. В то же время страховая компания ERV, чьи клиенты пострадали в египетском отеле, заявила, что ребенок умер не из-за отравления. «То, что случай единичный, дает повод сделать вывод – это не отравление. Иначе оно носило бы массовый характер», – заявила исполнительный директор ERV Юлия Алчеева в комментарии TourDom. По ее словам, причина смерти еще до конца не установлена. Так или иначе, но точку в этой трагической истории должно поставить расследование, проводимое египетскими властями.

Москва, служба информации РИА «Новости»

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