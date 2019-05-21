Подробности гибели ребенка в отеле в Хургаде: страховщик отверг версию Ростуризма

Стали известны обстоятельства смерти российского ребенка в отеле Aladdin Beach Resort на египетском курорте Хургаде на прошлой неделе. Ранее Ростуризм со ссылкой на информацию Генконсульства России в Хургаде сообщил, что малыш скончался от отравления, а администрация гостиницы даже не пыталась вызвать врачей к больному.

По версии страховой компании ERV, чьими клиентами была семья умершего ребенка, вся необходимая помощь ребенку была оказана, но, несмотря на усилия медиков, он скончался, сообщает издание TourDom.ru. Исполнительный директор ERV Юлия Алчеева не стала раскрывать, что стало причиной его гибели, отметив лишь, что у малыша было некое острое заболевание.

По данным страховщика, ребенку (по данным СМИ, мальчик 2014 года рождения) стало плохо 16 мая, в тот же день родители обратились в страховую компанию, указанную в страховом полисе, который входил в турпакет. Алчева утверждает, что помощь ребенку через сервисный центр страховщика была оказана оперативно: пострадавшего доставили в больницу, где его осмотрели, взяли анализы и поставили предварительный диагноз. На следующий день, по ее словам, родители повторно обратились за медпомощью. «Ребенка поместили в реанимацию, где, несмотря на действия врачей, он скончался», – рассказала представитель страховой компании. Расследованием смерти мальчика сейчас занимается египетская прокуратура.

Любопытно, что сегодня со страницы Генконсульства России в Хургаде в Facebook исчезло сообщение о смерти ребенка от отравления. В размещенном накануне посте дипломаты рекомендовали россиянам воздержаться от проживания в отеле Aladdin Beach Resort и призвали туроператоров «исключить направление туристов в отель Alibaba Beach Resort» до получения официального ответа из прокуратуры.

Между тем представитель соседнего отеля Alibaba, который входит в одну гостиничную сеть с отелем Aladdin Beach Resort, сообщила, что в отчетах медиков якобы есть информация о том, что ребенок скончался от отравления лекарствами в результате передозировки. По ее словам, у ребенка была рвота, и врачи в больнице «выписали обычные лекарства». При этом в номере, где жила российская семья, были найдены дополнительные медикаменты, которые родители давали ребенку, уверяет она, передает телеканал «Звезда». Кроме того, женщина сообщила об обнаружении в номере россиян просроченной еды – хлебцы, печенье, что было задокументировано.

Ростуризм в связи со случаем гибели ребенка в египетском отеле направил обращения в адрес Генпрокуратуры России и Роспотребнадзора по поводу правомочности действий отечественных туроператов, отправляющих российских туристов в Египет через третьи страны. По его мнению, подобные действия со стороны отдельных туроператоров могут представлять собой угрозу российским туристам, поскольку не обеспечивают их защиту «от возможных преступных и иных противоправных действий».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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