Снова встречка: в страшной аварии с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек (ФОТО) Еще 7 получили ранения

В Рязанской области микроавтобус, выполнявший частную перевозку людей, столкнулся с внедорожником. В результате аварии, по последним данным, погибли 7 человек, еще столько же пострадали.

По информации регионального управления МВД, ДТП произошло около 05:20 в Сасовском районе, на 404 километре трассы М-5 вблизи села Пичкиряево. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vitо выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Микроавтобус врезался во внедорожник под Рязанью, фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области

Судя по фото с места аварии, опубликованном на сайте регионального управления МЧС, и микроавтобус, и иномарка получили серьзные повреждения.

В микроавтобусе ехали 12 человек, все они, по предварительным данным, – граждане Таджикистана. Автобус направлялся в Таджикистан.

В областном полицейском главке первоначально сообщили о 6 погибших и 8 раненых, среди которых ребенок. Позже в отделении скорой помощи Сасовской центральной районной больницы уточнили, что число жертв аварии выросло до семи. Все погибшие находились в микроавтобусе. Во внедорожнике пострадали два человека. Пострадавшие доставлены в районную больницу, двоих раненых прооперировали.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе на Ставрополье рейсовый автобус выехал на встречку и лоб в лоб столнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 5 человек, еще 19 пострадали.

Рязань, служба информации РИА «Новый День»

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