В Рязанской области микроавтобус, выполнявший частную перевозку людей, столкнулся с внедорожником. В результате аварии, по последним данным, погибли 7 человек, еще столько же пострадали.
По информации регионального управления МВД, ДТП произошло около 05:20 в Сасовском районе, на 404 километре трассы М-5 вблизи села Пичкиряево. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vitо выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Судя по фото с места аварии, опубликованном на сайте регионального управления МЧС, и микроавтобус, и иномарка получили серьзные повреждения.
В микроавтобусе ехали 12 человек, все они, по предварительным данным, – граждане Таджикистана. Автобус направлялся в Таджикистан.
В областном полицейском главке первоначально сообщили о 6 погибших и 8 раненых, среди которых ребенок. Позже в отделении скорой помощи Сасовской центральной районной больницы уточнили, что число жертв аварии выросло до семи. Все погибшие находились в микроавтобусе. Во внедорожнике пострадали два человека. Пострадавшие доставлены в районную больницу, двоих раненых прооперировали.
Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе на Ставрополье рейсовый автобус выехал на встречку и лоб в лоб столнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 5 человек, еще 19 пострадали.
Рязань, служба информации РИА «Новый День»
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