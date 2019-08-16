В Минводах задержан вылет «Боинга» в Москву: подозревают попадание птицы в двигатель

В аэропорту Минеральных Вод задержали рейс авиакомпании «Победа» в Москву из-за возможного попадания птиц в двигатель. Вылет лайнера «Боинг-737-800» пришлось отложить почти на пять часов.

По словам представителя перевозчика, «сегодня после выполнения рейса Москва – Минеральные Воды на послеполетном осмотре командир обнаружил следы столкновения с птицей». В настоящее время специалисты осматривают самолет на предмет повреждений, передает телеканал «360».

Накануне вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье после столкновения со стаей чаек. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, что привело к значительным перебоям в их работе. Командир экипажа принял решение об аварийной посадке. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа выжили.

Минеральные Воды, служба информации РИА «Новый День»

Минеральные Воды. Другие новости 16.08.19

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