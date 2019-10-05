Удары ножом и удавка на шее: в Подмосковье жестоко расправились с девушкой

Сотрудники полиции расследуют жестокое убийство молодой девушки в подмосковном Домодедово.

Погибшую обнаружили в одном из домов по улице Светлая. На теле девушки зафиксированы многочисленные ножевые ранения. Шею жертвы сдавливал ремень, сообщает vdomodedovo.info.

Правохранителей вызвала сестра погибшей, которая нашла тело. Родителей дома не было, они находились в отъезде. После сообщений о смерти дочери мать и отец срочно возвращаются домой.

В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа.

Моcква, служба информации РИА «Новый День»

Моcква. Другие новости 05.10.19

МЧС дало советы по спасению от агрессивных собак. / Украина согласилась расследовать дело Байденов в ответ на требование Трампа. / Нацбаты готовы оставить фронт и свергнуть Зеленского. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»