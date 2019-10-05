российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 октября 2019, 16:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

Зарезанная в Подмосковье студентка была знакома с возможным убийцей

Жертвой неизвестного убийцы в подмосковном Домодедово оказалась 17-летняя студентка.

Ранее сообщалось, что в одном из домов на Светлой улице сегодня было обнаружено тело девушки с множественными ножевыми ранениями и следами удушения. По факту убийства студентки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ, сообщает областное управление Следственного комитета. «В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица причастного к убийству», – говорится в сообщении ведомства.

В полицию о произошедшем сообщила ее сестра. По данным СМИ, на шее девушки был ремень. Родители погибшей в день убийства были в отъезде.

В соцсетях сообщают, что убитая – студентка МГТУ им. Баумана. По словам ее знакомых, девушка была светлым человеком и училась на отлично.

По информации РЕН ТВ, студентка была знакома с вероятным убийцей и запустила его домой сама. По одной из версий, она пришла домой вместе с ним накануне вечером.

Также сообщается, что в доме были деньги, но преступник ничего не похитил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.19

Лазейка для хакеров: в популярных смартфонах нашли опасную уязвимость. / Курганскому автовандалу, испортившему 15 машин, придется покупать своим жертвам новые колеса. / Медведь растерзал бывшего депутата-бизнесмена в Якутии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Удары ножом и удавка на шее: в Подмосковье жестоко расправились с девушкой

Метки / ЧП в Подмосковье

Удары ножом и удавка на шее: в Подмосковье жестоко расправились с девушкой

Поссорились: 15-летний подросток признался в убийстве школьницы

«Нашли на дне колодца»: в Подмосковье проводится проверка по факту смерти двух рабочих

В подмосковной больнице после операции умер 10-летний мальчик

Громкое дело: в Подмосковье задержаны сообщники криминального авторитета «Шишкана»

ЧП в Подмосковье: 12-летняя девочка выпала из окна школы

Почти на 9 млрд рублей: экс-глава подмосковного Клинского района лишился имущества

Похищение в Подмосковье: мужчину обмотали скотчем и оставили в машине до получения выкупа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,