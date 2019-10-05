Зарезанная в Подмосковье студентка была знакома с возможным убийцей

Жертвой неизвестного убийцы в подмосковном Домодедово оказалась 17-летняя студентка.

Ранее сообщалось, что в одном из домов на Светлой улице сегодня было обнаружено тело девушки с множественными ножевыми ранениями и следами удушения. По факту убийства студентки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ, сообщает областное управление Следственного комитета. «В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица причастного к убийству», – говорится в сообщении ведомства.

В полицию о произошедшем сообщила ее сестра. По данным СМИ, на шее девушки был ремень. Родители погибшей в день убийства были в отъезде.

В соцсетях сообщают, что убитая – студентка МГТУ им. Баумана. По словам ее знакомых, девушка была светлым человеком и училась на отлично.

По информации РЕН ТВ, студентка была знакома с вероятным убийцей и запустила его домой сама. По одной из версий, она пришла домой вместе с ним накануне вечером.

Также сообщается, что в доме были деньги, но преступник ничего не похитил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.19

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