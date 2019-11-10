Отвод войск в Донбассе: Украина обстреляла шахты и населенные пункты ДНР

Украинские силовики утром 10 ноября обстреляли из стрелкового оружия территорию вблизи участка разведения сил и средств у поселка Петровское на территории Донецкой народной республики. Огонь велся из подконтрольного Киеву села Богдановка. Кроме того, украинские военные за последние сутки подвергли обстрелу ряд других территорий ДНР, выпустив 218 боеприпасов, несмотря на договоренности об отводе войск. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По его данным, «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 18 раз».

Под обстрел попали поселок шахты «Трудовская» и район «Вольво-Центра», поселок шахты 6/7, шахты имени Гагарина, Зайцево, а также Коминтерново, Дзержинское, Саханка и Ленинское. Обстрел велся из минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометом и стрелкового оружия. В Горловке в результате обстрелов за сутки повреждено 7 домов.

Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. В ДНР заявили в субботу, что уже отвели свои силы на этом участке. Представители украинской стороны сообщили, что намерены завершить вывод подразделений 12 ноября.

Ранее разведение сил ДНР и Украины прошло в районе поселка Золотое в Луганской народной республике. Киев при этом несколько раз срывал отвод войск.

Разведение сторон на участках в Золотом и Петровском является условием для саммита Нормандской четверки (Россия, Германия, Франция, Украина), на проведении которого настаивает Киев.

Донецк, служба информации РИА «Новый День»

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