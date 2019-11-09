Разведение сил в Донбассе: ДНР вывела войска из Петровского, Киеву на это нужно три дня

В Донбассе в субботу, 9 ноября, начался отвод сил Донецкой народной республики и Украины в районе населенного пункта Петровское.

В 13:00 представитель Народной милиции ДНР выпустил сигнальную ракету белого цвета в районе Петровского, тем самым обозначив готовность приступить к отводу войск, сообщает Донецкое агентство новостей. Затем украинская сторона также запустила белую сигнальную ракету, после чего обе стороны приступили к отводу своих подразделений.

Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) за режимом прекращения огня заявил, что вывод личного состава Народной милиции ДНР сегодня полностью был завершен в 15:00. В ДНР уточнили, что вывели из Петровского 14 человек личного состава, один автоматический гранатомет станковый, один крупнокалиберный пулемет, передает «Интерфакс».

Украина заявила, что ей потребуется трое суток, чтобы завершить процесс разведения войск. Украинские военные намерены отвести 42 военнослужащих ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.

Москва рассчитывает на то, что разведение сил пройдет успешно, заявил полпред России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов. «Надеюсь, что мы не увидим новых киевских попыток сорвать выполнение договоренностей об отводе сил», – цитирует Грызлова «Интерфакс».

Изначально разведение сил вблизи Петровского было намечено на 4 ноября, но не состоялось из-за позиции Украины, сначала поставившей условием для отвода сил в Донбассе семидневное соблюдение режима тишины, а потом заявившейся об обстрелах со стороны ДНР.

Ранее разведение сил ДНР и Украины прошло на линии фронта в районе поселка Золотое в Луганской народной республике. Киев при этом несколько раз срывал отвод войск.

Напомним, что разведение сил и сторон на участках в Золотом и Петровском является условием для саммита Нормандской четверки (Россия, Германия, Франция, Украина), на проведении которого настаивает Киев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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