ДТП с россиянами в Доминикане занялся Следственный комитет, 7 туристов остаются в тяжелом состоянии (ФОТО)

Следственный комитет РФ начал проверку после аварии с туристическом автобусом в Доминикане, в которой пострадали около 30 россиян, говорится в сообщении ведомства.

Следователи ГСУ СКР по Москве проводят доследственную проверку по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – отметили в Следственном комитете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

Как сообщал «Новый День», авария с автобусом, который вез 39 российских туристов и двух гидов в аэропорт города Ла-Романа для вылета в Москву, произошла 26 ноября в окрестностях города Игуэй. По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал безопасный скоростной режим и дистанцию до впереди следующего транспортного средства. Желая избежать столкновения с ехавшим в попутном направлении большегрузом, он экстренно заторомозил, из-за чего автобус перевернулся.

В результате ДТП пострадали 27 человек, 20 из них доставили в больницу города Игуэй, еще семеро – в больницу столицы острова Санто-Доминго. Обошлось без погибших. Известно, что почти все пострадавшие в аварии – жители Москвы. Туристы отдыхали по путевкам, купленным у туроператора Anex Tour. У всех россиян была оформлена страховка. Тех, кому не потребовалась медпомощь, отвезли в гостиницы. Семеро туристов вернулись накануне в Россию запланированным рейсом. Еще пятеро россиян размещены в гостинице Whala Bayahibe и готовы вылетать домой на ближайшем рейсе после того, как страховая компания приобретет билеты, сообщил представитель туроператора.

Семеро пострадавших, госпитализированных в больницу Санто-Доминго, находятся в тяжелом состоянии, угрозы их жизни нет, заверили в туркомпании. Состояние остальных раненых, среди которых двое детей, врачи оценивают как удовлетворительное. Ранее местные СМИ сообщили, что 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Кроме того, поступила информация о том, что одна из пострадавших туристок лишилась рук. Представитель Anex Tour Валерия Ферафонтова заявила, что не может подтвердить эти сведения, поскольку официальной информации по данной ситуации от врачей не поступало, передает ТАСС.

Страховщик ERV в свою очередь сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В компании заверили, что страховая сумма по полису туристов в размере 40 тыс. евро покроет расходы на медпомощь, транспортировку с места ДТП до больницы и при необходимости медицинскую эвакуацию в Россию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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