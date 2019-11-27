Одной из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок ампутировали руки

Российская туристка, пострадавшая в серьезном ДТП с автобусом в Доминикане, лишилась обеих рук, рассказал глава отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

Одной из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок ампутировали руки

В компании ANEX Tour, организовавшей тур рассказали, что никто из пострадавших в дорожной аварии россиян не находится в критическом состоянии. Представитель туроператора также подчеркнул, что наиболее тяжелых пациентов доставляли в больницы Санто-Доминго при помощи санитарной авиации.

Дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез 39 российских туристов и двух гидов в аэропорт Романа, случилось 27 ноября на шоссе Корал в окрестностях города Игуэй. По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал безопасный скоростной режим и дистанцию до впереди следующего транспортного средства. Желая избежать столкновения с ехавшим в попутном направлении грузовиком, он применил экстренное торможение, из-за чего автобус опрокинулся.

По данным местных СМИ, травмы различной степени тяжести получили от 15 до 20 человек. Обошлось без погибших. Тех, кому не потребовалась помощь медиков, отвезли в гостиницы. Они должны вернуться домой запланированным рейсом. У всех туристов была оформлена страховка.

Михаил Евдокимов уточнил, что почти все пострадавшие в аварии туристы приехали на отдых из Москвы, передает РИА «Новости». По его словам, в аварии пострадали от трех до девяти детей. Как передает Telegram-канал Mash, рук лишилась 12-летняя девочка. Самому маленькому туристу, получившему травмы – 5 лет. Также отмечается, девять пострадавших не намерены оставаться в Доминикане и готовы вылететь в Россию.

Министр здравоохранения Доминиканской республики заверил, что раненые туристы получат лучший возможный в стране медицинский уход.

Санто-Доминго, Иван Гридин

Санто-Доминго. Другие новости 27.11.19

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