Экс-начальник управления ФСИН совершил суицид в зале московского суда

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по уголовному делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Адвокат Свиридова подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства.

По сведениям телеграм-канала Baza, до оглашения судебного вердикта Свиридов оставался под подпиской о невыезде, но, согласно вынесенному приговору, его должны были взять под стражу в зале суда.

Бывший начальник управления ФСИН обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 12.02.20

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