СКР начал проверку после суицида экс-главы управления ФСИН в зале суда

Столичные следователи проводят доследственную проверку после совершения суицида в зале Чертановского районного суда Москвы. Об этом сообщает московское управление Следственного комитета России.

Происшествие случилось днем 12 февраля. Самоубийство совершил экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов после оглашения приговора по уголовному делу о вымогательстве. Он обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Чертановский районный суд признал бывшего начальника управления ФСИН виновным по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере») и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима – это ниже низшего предела, отметили в Мосгорсуде. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Ранее телеграм-каналы сообщали, что у Свиридова рак четвертой стадии. После вынесения приговора осужденного, находившегося под подпиской о невыезде, должны были взять под стражу.

В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего, проверяется обеспечение режима безопасности в суде.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 12.02.20

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