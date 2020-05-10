Взрыв над Землей: американские ВВС сообщили о крушении в космосе топливного бака российской ракеты

В космосе над Землей взорвался топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, которая отвечает за обнаружение и отслеживание искусственных объектов на околоземной орбите.

Согласно информации, опубликованной в твиттере американского военно-воздушного подразделения, взрыв произошел 8 мая между 7:02 и 8:51 мск. Обнаружены 65 обломков. В сообщении не уточняется, угрожают ли последствия ЧП спутникам на околоземной орбите.

В Роскосмосе пока не отреагировали на это сообщение.

Вашингтон, Светлана Антонова

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