Роскосмос подтвердил взрыв топливных баков «Фрегата-СБ»

Роскосмос подтвердила информацию о взрыве баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Как уточнила пресс-служба госкорпорации, в настоящее время ведется детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов, а также анализ их достоверности.

Информацию о взрыве сообщили Военно-воздушные силы США. Роскосмос не стал опровергать информацию о ЧП. «На основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектр-Р», – уточнили в российской госкорпорации.

По данным Роскосмоса, разрушение произошло 8 мая в интервале времени 08:00 – 09:00 мск в акватории Индийского океана (90,2 в.д. 45,0 ю.ш.).

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 10.05.20

Правительство РФ окончательно определилось с поддержкой малому и среднему бизнесу. / Взрыв над Землей: американские ВВС сообщили о крушении в космосе топливного бака российской ракеты. / Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве – люди младше 45 лет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»