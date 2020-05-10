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Воскресенье, 10 мая 2020, 15:59 мск

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Роскосмос подтвердил взрыв топливных баков «Фрегата-СБ»

Фото: Роскосмос

Роскосмос подтвердила информацию о взрыве баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Как уточнила пресс-служба госкорпорации, в настоящее время ведется детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов, а также анализ их достоверности.

Информацию о взрыве сообщили Военно-воздушные силы США. Роскосмос не стал опровергать информацию о ЧП. «На основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории «Спектр-Р», – уточнили в российской госкорпорации.

По данным Роскосмоса, разрушение произошло 8 мая в интервале времени 08:00 – 09:00 мск в акватории Индийского океана (90,2 в.д. 45,0 ю.ш.).

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 10.05.20

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