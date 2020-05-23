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Суббота, 23 мая 2020, 15:10 мск

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В центре Москвы злоумышленник захватил заложников в «Альфа-банке»

В Москве злоумышленник захватил офис «Альфа-банка» и удерживает в нем заложников, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Мужчина угрожает взорвать здание.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, нападение на отделение финансово-кредитной организации произошло на Земляном валу. «Неизвестный захватил пятерых заложников в здании «Альфа-банка» на Земляном валу и угрожает взорвать это учреждение. В помещении банка – не менее пяти заложников», – сообщил источник агентства.

По данным РИА «Новости», правоохранители ведут переговоры с преступником. О его требованиях и мотивах пока ничего не сообщается. К месту ЧП стянуты подразделения экстренных служб.

Москва, Иван Гридин

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