В центре Москвы злоумышленник захватил заложников в «Альфа-банке»

В Москве злоумышленник захватил офис «Альфа-банка» и удерживает в нем заложников, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Мужчина угрожает взорвать здание.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, нападение на отделение финансово-кредитной организации произошло на Земляном валу. «Неизвестный захватил пятерых заложников в здании «Альфа-банка» на Земляном валу и угрожает взорвать это учреждение. В помещении банка – не менее пяти заложников», – сообщил источник агентства.

По данным РИА «Новости», правоохранители ведут переговоры с преступником. О его требованиях и мотивах пока ничего не сообщается. К месту ЧП стянуты подразделения экстренных служб.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.20

Ожидание смягчения режима, коронавирусные смерти и заявления чиновников: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / США поставили России условия для сохранения «открытого неба». / В Татарстане по факту гибели людей на пожаре в больнице возбудили дело. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»