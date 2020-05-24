Напавший на отделение «Альфа-банка» в центре Москвы Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении. «Вину признаю», – сказал Барышников на допросе, кадры которого распространила пресс-служба СКР.

Захватчик заложников в Москве признал вину

Отвечая на вопрос следователя, с какой целью он пришел в банк, Барышников ответил: «Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит». Когда следователь уточнил, зачем он захватил заложников, Барышников ответил так же: «Чтобы узнать правду».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «захват заложников» (ст.260 УК РФ). По данным следствия, днем 23 мая Барышников пришел в отделение банка на Земляном валу в Москве. По версии следствия захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство и стал угрожать, что устроит взрыв в отделении. Оперативники провели силовую операцию и задержали злоумышленника. Все заложники были освобождены. Расследование уголовного дела продолжается.

Захват отделения банка

По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам, сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства, в рамках расследования в отношении Барышникова будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Москва, Иван Гридин

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