Силовики задержали захватившего офис «Альфа-банка» в Москве мужчину

Силовикам удалось задержать мужчину, захватившего офис «Альфа-банка» в центре Москвы и удерживавшего заложников под угрозой взрыва. Захватчиком, по предварительным данным, оказался 27 летний мужчина, курьер Delivery Club, сообщает Telegram-канал Mash.

«Он зашёл в банк в зелёной форме службы доставки и заявил сотруднице, что у него в рюкзаке – бомба и он намерен взорвать отделение. 20-летняя девушка успела позвонить в полицию и сообщить о захвате заложников, а затем вывести клиентов и коллег», – говорится в сообщении канала. При этом изначально никаких требований мужчина не выдвигал. Пока силовики вели с ним переговоры, их коллеги проникли в офис через «черный» вход. Внутри, по предварительным данным оставались захватчик и два заложника: сотрудница банка и клиент, сообщает канал.

Заложник вел трансляцию непосредственно из отделения банка. Злоумышленник пил вино и требовал привести к нему Ольгу Бузову, так как та у него якобы что-то украла. В результате силовики, что зашли с черного входа, скрутили злоумышленника. Никто не пострадал.

Как писал «Новый День», ЧП случилось в отделении «Альфа-Банка» на Земляном валу в центре столицы. К месту ЧП были стянуты подразделения экстренных служб.

Москва, Иван Гридин

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