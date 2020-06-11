По подозрению в похищении сына московского адвоката задержан его коллега

В подмосковных Мытищах по делу о похищении 17-летнего сына известного столичного адвоката Константина Скрыпника задержан его коллега Эдуард Гладилин. В настоящее время следователи допрашивают Гладилина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Владислава Ткаченко-Кремера.

По словам защитника, сегодня ночью в доме Гладилина был проведен обыск. Адвокат подозревается в похищении человека (ст. 126 УК РФ). В данный момент сотрудники областного Следственного комитета допрашивают его, уточнил Ткаченко-Кремер.

Адвокат также сообщил, что в ходе оперативно-следственных действий у его клиента были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-карты, отметив, что, согласно версии следствия, смс-сообщение об угрозах Скрыпнику было отправлено по поручению Гладилина.

По словам защитника, Гладилину также подозревается в участии в банде киллера Аслана Гагиева (ч. 2 ст. 209 УК РФ). Адвокат при этом напомнил, что Гладилин является свидетелем по делу банды Гагиева и адвокатом дочери экс-владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, убитого членами банды Гагиева, Анастасии Бурлаковой, которая проходит по делу потерпевшей.

Сын Константина Скрыпника был похищен 5 июня в подмосковном Солнечногорске. Подросток вышел на прогулку и не вернулся. После этого, на телефон родителей стали поступать смс-сообщения с угрозами. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение»). Позже подростка обнаружили живым в поле под Ногинском. Руки и ноги юноши были связаны.

Скрыпник-старший связал похищение сына с делом Гагиева, по которому он проходит свидетелем. По некоторым данным, юрист незадолго до инцидента стал получать угрозы.

Москва, Наталья Петрова

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