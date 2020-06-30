В Тульской области задержали вероятного убийцу школьницы

В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области 13-летней девочки (п.«в», ч.2 ст.105 УК РФ) был задержан подозреваемый. Как сообщили в пресс-службе СКР, им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина..

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователь намерен ходатайствовать о заключении вероятного преступника под стражу. Назначен комплекс экспертиз. Следователи центрального аппарата продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней.

Как писал «Новый День», об исчезновении подростка стало известно 25 июня. Девочка проживала в поселке Бородинский. Она ушла из дома и не вернулась. В поисках принимали участие следователи, полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии и волонтеры. Тело ребенка нашли в лесопосадке вблизи поселка.

Тула, Иван Гридин

Тула. Другие новости 30.06.20

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