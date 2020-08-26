В Калмыкии автобус из Дагестана столкнулся с КамАЗом

В ночь на 26 августа в Черноземельском районе Калмыкии случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика, в котором погибли три человека, пять пассажиров получили травмы, им потребовалась госпитализация. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, авария произошла в 01:45 на 38 километре автодороги Яшкуль – Комсомольский – Артезиан.

Фото: МВД по Калмыкии

Установлено, что автобус «Неоплан», который выполнял рейс из Дагестана в Москву, столкнулся с попутным КамАЗом. «В результате ДТП от полученных травм скончались трое пассажиров автобуса, жителей Республики Дагестан – один мужчина, а также две женщины 1986 и 1998 года рождения. В медицинское учреждение доставлено 5 человек, их данные устанавливаются», – говорится в сообщении ведомства.

Фото: МВД по Калмыкии

В пресс-службе ГУ МЧС по Калмыкии уточнили, что ДТП случилось в 37 км в северо-западном направлении от поселка Артезиан, а пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу в поселке Комсомольский. За остальными пассажирами из Махачкалы выехал резервный автобус.

Элиста, Иван Гридин

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