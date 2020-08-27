МВД заявило о широкомасштабной проверке по факту возможного отравления Навального

МВД организовало проверку по факту госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального. В ведомстве отметили, что в крови и моче оппозиционера не было обнаружено каких-либо сильнодействующих отравляющих веществ.

В пресс-службе МВД рассказали, что в рамках проверки полицейские провели осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, а также маршрутов его перемещений. «На данный момент сильнодействующих, либо наркотических веществ не обнаружено», – заявили в ведомстве. Там также уточнили, что в рамках проверки было изъято более 100 предметов, «которые могут иметь доказательное значение».

Кроме того, силовики изучили записи с камер видеонаблюдения. Помимо этого, проводится более 20 криминалистических исследований – судебно-медицинские, биологические, физико-химические и другие. Управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу анонсировало проверку еще в день госпитализации Навального, 20 августа. Тем не менее, до сегодняшнего дня о ней ничего не сообщалось.

Как писал «Новый День», Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в Омске. Оппозиционера поместили в реанимационное отделение в состоянии комы. Омские врачи заявляли, что в анализах Навального никаких токсинов обнаружено не было. 22 августа Навального отправили на лечение в Германию. Он так и не пришел в себя и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

20 августа, соратники Навального требовали от СКР возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь оппозиционера, но этого так и не произошло. Немецкие медики подтвердили версию отравления, а заинтересованность в расследовании инцидента высказал президент России Владимир Путин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.20

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