ФСИН обратилась в суд с иском о замене Навальному условного срока на реальный

ФСИН попросила Симоновский районный суд Москвы заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, следует из карточки дела, опубликованной на сайте Мосгорсуда. Соответствующий иск зарегистрирован в понедельник, 11 января.
Ведомство просит отменить политику условное осуждение «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ)».
Сам Навальный сообщил в своем твиттере, что его условный срок закончился 30 декабря.
Оппозиционный политик находился на испытательном сроке по приговору, вынесенному Симоновским судом Москвы по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Расследование проводилось против самого Алексея Навального и его брата Олега Навального. Их обвинили в хищении 26,8 млн рублей у компании «Ив Роше» и 4,5 млн рублей у «Многопрофильной процессинговой компании». 30 декабря 2014 года суд признал братьев виновными, Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а его брат – к 3,5 годам колонии общего режима.
28 декабря ФСИН заподозрила Алексея Навального в неисполнении обязанностей условно осужденного, возложенных на него судом в соответствии с приговором суда. УФСИН России по Москве заявило, что политик «не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».
«В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.
УФСИН при этом ссылается на опубликованную 22 декабря в медицинском журнале Lancet статью, в которой говорится, что Навального выписали из берлинской клиники «Шарите» 20 сентября, а «к 12 октября у него прошли все последствия его болезни».
Оппозиционному политику, его адвокату и пресс-секретарю было направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.
Москва, Наталья Петрова
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