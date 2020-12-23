Немецкая клиника «Шарите» обнародовала отчет о лечении Навального

Берлинская клиника «Шарите» опубликовала в медицинском журнале Lancet отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального. Публикация размещена по запросу издания и с согласия политика, говорится в сообщении медучреждения.

В отчете перечисляются симптомы, наблюдавшиеся у пациента, а также указывается, какая диагностика ему проводилась и как его лечили. В материале медики в очередной раз заявили, что диагностировали у Навального тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы, и напомнили, что по результатам исследования лаборатории Бундесвера политик был отравлен боевым отравляющим веществом типа «Новичок».

В «Шарите» Навального доставили 22 августа. «Впоследствии было диагностировано тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Две недели спустя (2 сентября – прим. ред.) правительство Германии объявило, что лаборатория вооруженных сил Германии, назначенная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы новичок в образцах крови, взятых сразу после поступления пациента в Шарите. Этот вывод впоследствии был подтвержден ОЗХО», – говорится в отчете.

В статье говорится, что у Навального было обнаружено бактериальное заражение, но оно не вызвало тяжелых последствий. Также медики сообщили о различных признаках воздействия на его организм ингибитора холинэстеразы.

На 12-й день лечения оппозиционер стал дышать самостоятельно, на 24-й его полностью отключили от подачи кислорода, спустя день перевели в обычную палату, а на 33-й день выписали. При выписке у него наблюдались проблемы с речью, но они полностью пропали через три недели. На 55-й день врачи при осмотре констатировали у политика почти полное восстановление неврологических, нейропсихологических и нейрофизиологических функций.

По мнению врачей из «Шарите», на благоприятный исход в лечении Навального повлияло решение российских медиков об интубации и подключении к ИВЛ в течение двух-трех часов после появления симптомов, отсутствие тяжелой гипоксии и серьезных инфекций, использование атропина и в целом хорошее состояние здоровья до отравления.

Оппозиционному политику стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Навального с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа оппозиционер был транспортирован в берлинскую клинику «Шарите».

В октябре Организация по запрещению химического оружия по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, однако оно не входит в список запрещенных ОЗХО. Сам Навальный уверяет, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин. В России заявления об отравлении скандального политика на территории России опровергли, назвав их бездоказательными.

Сейчас Навальный проходит в Германии курс реабилитации. Он заявлял, что собирается вернуться в Россию, когда это позволят врачи.

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится о группе сотрудников ФСБ, связанных с разработкой химических отравляющих веществ, которые на протяжении нескольких лет следили за Навальным и тайно сопровождали его в поездках по стране. Расследователи уверяют, что после того, как оппозиционер впал в кому и был госпитализирован в Омске, агенты спецслужбы пытались уничтожить следы отравления.

На ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин признал, что «за Навальным присматривали» сотрудники ФСБ. По поводу обвинений в отравлении оппозиционера глава государства заявил: «Кому он нужен-то? Если бы хотели [убить], довели бы до конца».

21 декабря Навальный разместил на YouTube-канале разговор с «сотрудником ФСБ», который, по его утверждению, занимался его «отравлением». В Центре общественных связей ФСБ данный видеоролик сочли фальшивкой и провокацией, направленной на дискредитацию Федеральной службы безопасности.

Москва, Наталья Петрова

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