Кремль ответил на публикацию Lancet о лечении Навального

Отчет медиков берлинской клиники «Шарите» о лечении скандального политика Алексея Навального, опубликованный в медицинском журнале Lancet, не заинтересовал Кремль. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не читают медицинские журналы.

«Это профессиональное издание, которые читают медики, а мы таковыми не являемся», – сказал пресс-атташе Кремля.

По словам Пескова, несмотря на публикацию в медицинском издании, информации по Навальному, которая запрашивалась российской стороной, до сих пор нет в публичном доступе. «Ее по-прежнему мы не получали. В этом плане ничего не изменилось», – сказал пресс-секретарь президента.

Предложение журналистов попросить российских медиков проанализировать отчет Lancet Песков не поддержал. «Мы не видим в этом смысла», – заявил он.

Как сообщал «Новый День», 23 декабря берлинская клиника «Шарите» опубликовала в Lancet отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального. Публикация размещена по запросу издания и с согласия политика, отметили в медучреждении. В отчете описываются симптомы, наблюдавшиеся у пациента, а также указывается, какая диагностика ему проводилась и как его лечили. В материале медики в очередной раз заявили, что диагностировали у Навального тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы, и напомнили, что по результатам исследования лаборатории Бундесвера политик был отравлен боевым отравляющим веществом типа «Новичок».

Москва, Наталья Петрова

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