Суд перенес рассмотрение иска ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный

Симоновский суд Москвы перенес с 29 января на 2 февраля рассмотрение иска Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Алексею Навальному условного осуждения на реальное по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Об этом сообщил адвокат политика Вадим Кобзев.

Перенос процесс связан с необходимостью соблюдения процессуальные сроки на уведомление участников дела, уточнил юрист в комментарии РАПСИ.

Как сообщал «Новый День», накануне оппозиционера отправили под стражу на 30 дней. Суд проходил в отделении полиции Химок, до начала процесса ему не позволили пообщаться с адвокатом.

Вечером 18 января Алексея Навального перевели в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в своем телеграм-канале. «Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается», – написал правозащитник.

В настоящее время политик находится в трехместной камере карантинного отделения, там он содержится один, так как по прибытию из-за границы он должен пройти карантин в течение 14 дней, пояснил Мельников.

«Камера, в которой содержится Алексей Навальный, оборудована холодильником, электрическим чайником, телевизором. В камере есть горячая вода», – добавил секретарь ОНК.

Оппозиционный политик был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. ФСИН пояснила, что задержание проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по Москве, согласно которому Навальный осужденный был объявлен в федеральный розыск за многократные нарушения условий испытательного срока с «предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». Ведомство позже заявило, что «предпримет все действия» для задержания политика до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.01.21

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