Раненых при ликвидации банды боевиков в Чечне силовиков наградят

В ходе спецоперации по уничтожению боевиков в Чечне, которая завершилась 20 января, пять сотрудников полиции получили ранения, заявил министр информации и печати республики Ахмед Дудаев. «Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения», – приводит его слова ТАСС.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации на окраине Катар-юрта были ликвидированы последние шесть террористов на территории Чечни. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) уточнил, что боевиков было пятеро.

Полицейские уничтожили банду Аслана Бютукаева, который был причастен к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим терактам. Рамзан Кадыров заявил, что лично принимал участие в разработке спецоперации по ликвидации террористов. «Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться», – рассказал он, добавив, что теперь список террористов, действовавших на территории Чечни, пуст. «Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст. Да, есть боевики, которые давно покинули ЧР и находятся далеко за ее пределами – на Ближнем Востоке», – пояснил Кадыров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что всех участников спецоперации по ликвидации банды Бютукаева представят к государственным наградам.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 21.01.21

В США три человека погибли при крушении вертолета. / ДТП в Екатеринбурге: столкнулись автобус и трамвай, а пострадала водитель легковушки (ФОТО). / Основной причиной массового отравления школьников в Подмосковье назвали ротавирус. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»