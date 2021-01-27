СКР расследует больше двух десятков уголовных дел по итогам акций протеста 23 января

Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело после несанкционированных акций протеста 23 января в России. К уголовной ответственности привлечены 16 участников субботних митингов, говорится в сообщении СКР. По данным ведомства, большинство из них задержаны в процессуальном порядке, некоторым уже предъявлено обвинение.

Уголовные дела возбуждены за вовлечение несовершеннолетних в незаконные мероприятия посредством информационно-телекоммуникационных сетей (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), за призывы к массовым беспорядкам и их трансляцию в социальных сетях (ч.3 ст.212 УК РФ), а также за нападения на правоохранителей, хулиганские действия, повреждение имущества (ст. 318, 213, 167 УК РФ).

Обвинение в призывах к массовым беспорядкам уже предъявлено 20-летнему жителю Новосибирска, аналогичные дела расследуются в Татарстане и Ростовской области.

Уголовные дела по фактам нападений на силовиков, хулиганских действий, повреждений имущества возбуждены в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других регионах.

Кроме того, следователи проводят шесть проверок «по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны».

Следствие продолжает устанавливать «участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы», отметили в ведомстве. «Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством РФ», – подчеркнула официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в Москве и других крупных городах России 23 января прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. В целом по России, по данным «ОВД-Инфо» было задержано более 3,9 тыс. участников митингов, из них почти 1,5 тыс. в Москве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.01.21

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