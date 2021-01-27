В Москве задержаны еще двое участников протеста 23 января

В Москве задержаны еще двое участников несанкционированных акций протеста, прошедших 23 января. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, один из них участвовал в драке с сотрудником Росгвардии, другой – подозревается на нападении служебный автомобиль на Цветном бульваре.

По данным ведомства, 23 января один из мужчин на Страстной улице в центре Москвы во время участия в несанкционированном мероприятии нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Во время допроса мужчина 1984 года рождения сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину.

Также установлена личность и задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

В СКР уточнили, что в настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. В скором времени будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

В ведомстве пояснили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). Накануне были задержаны двое подозреваемых из числа участников протеста 23 января. Оба задержанных – уроженцы Калмыкии, их имена не раскрываются. По версии следствия, один из них вблизи Пушкинской площади «нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы», говорится в сообщении столичного СКР. Второму задержанному вменяют наезд на сотрудника полиции на территории Пресненского района в ответ на его законное требование остановить автомобиль.

Напомним, что 23 января в Москве и других крупных городах России прошли несогласованные акции в защиту арестованного блогера Алексея Навального. На акции в столице задержали почти 1,5 тысячи человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.01.21

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