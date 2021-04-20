СМИ: доцента ВШЭ арестовали по делу о педофилии

Суд арестовал доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова по делу о педофилии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. По данным столичного управления СКР, его обвиняют в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера с подростком до 14 лет. Об аресте фигуранта Следственный комитет сообщил накануне, но его имя не раскрыл.

Как отметил источник, фамилия и инициалы взятого под стражу обвиняемого совпадают с именем доцента ВШЭ. Чертановский суд дал санкцию на аресте Ракова 16 апреля, но известно об этом стало только сегодня. Его будут содержать под стражей до 2 июня.

По версии следствия, осенью 2013 года Раков вел интернет-переписку с девочками 8-12 лет. Он отправлял им онлайн-видео интимного характера и просил их сделать то же самое. Дети боялись признаться родителям, поэтому о преступлении стали известно через длительное время. Чтобы найти доказательства, следователям пришлось проверить 700 контактов подозреваемого.

«Под тяжестью имеющихся доказательств мужчина признал свою вину в полном объеме, ему предъявлено обвинение», – сообщили в СКР.

Ранее в Москве задержали 54-летнего мужчину, который четыре года притворялся врачом и растлевал несовершеннолетних.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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