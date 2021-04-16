В Москве педофил 4 года притворялся врачом: ему назначена психиатрическая экспертиза

В Москве задержан 54-летний мужчина, который подозревается в растлении малолетних детей по ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина четыре года притворялся врачом.

По версии следствия, преступления были совершены в период с 2015 года по май 2019 года в арендованном нежилом помещении на улице Чечерина и квартире жилого дома по Ярославскому шоссе. Подозреваемый представился врачом, «ввел несовершеннолетних детей в заблуждение относительно своих действий и совершил в отношении них иные насильственные действия сексуального характера». При этом он фотографировал происходящее. В СКР пояснили, что о преступлениях «врача» стало известно из случайно рассказа одной из потерпевших в медицинском учреждении.

В настоящий момент подозреваемый доставлен в следственное подразделение для проведения следственных действий. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Для проверки его психического здоровья будет назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

В СКР отметили, что мужчина проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы. В связи с этим Бабушкинский межрайонный следственный отдел обращается к гражданам, возможно пострадавшим или располагающим какой-либо информацией обратиться в следственное подразделение по адресу: город Москва, 17-й проезд Марьиной рощи, д. 4 (4 этаж) или по телефонам: 8 (495) 587-77-63, 8 (495) 690-25-28 (круглосуточно) телефон доверия или «02».

Как уточняет «РенТВ», потерпевшими оказались сестры-школьницы. 15 апреля в полицию обратилась мать девочек. Она сообщила, что в апреле 2015 года под предлогом медосмотра в лечебно-диагностическом центре, злоумышленник совершил действия сексуального характера в отношении ее дочерей. На тот момент девочкам было 10 и 12 лет. После этого еженедельные «осмотры» продолжались вплоть до 2019 года.

Москва, Александра Быстрицкая

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