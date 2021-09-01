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Среда, 1 сентября 2021, 12:48 мск

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Врио начальника ИВС в Истре попал под «уголовку» после побега арестантов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении врио начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре после побега пяти арестантов. Он задержан по подозрению в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила представитель подмосковного управления СК РФ Ольга Врадий.

По ее словам, сейчас задержанного запрашивают, проводят следственные действия. В ближайшее время и.о. начальнику ИВС предъявят обвинение, а также будет решен вопрос об избрании меры пресечения, передает «Интерфакс».

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа из ИВС в Истре сбежали пять заключенных, открутив замки дверей гаечным ключом. Среди беглецов 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж – выходцы из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Полиция объявила вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении Мавриди.

К настоящему времени задержаны четверо беглецов. В розыске остается Александр Мавриди. В отношении двоих сотрудников ИВС возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, они задержаны

Москва, Наталья Петрова

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