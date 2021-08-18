Задержан еще один арестант, бежавший из истринского ИВС

Полиция задержала четвертого из пяти заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет. Как уточняется, это не убийца «колбасного короля».

Ранее сообщалось о задержании двух сбежавших арестантов, еще один – сам сдался в полицию. В отношении двоих сотрудников ИВС возбуждено уголовное дело в превышении должностных полномочий.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа из ИВС в Истре сбежали пять арестантов, открутив замки дверей гаечным ключом. Среди сбежавших 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж – выходцы из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Полиция объявила вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении Мавриди.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 18.08.21

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