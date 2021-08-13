Задержаны двое пособников побега арестантов из истринского ИВС

В Подмосковье задержаны двое пособников побега пятерых арестантов из истринского изолятора временного содержания (ИВС). Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело ч.5 ст.33 ч.2 ст.313 УК РФ.

По данным следствия, 6 августа пятеро сбежавших из ИВС в Истре приехали к своему знакомому в Лобню, который дал им деньги и мобильный телефон, а также на сутки спрятал их в своем доме «с целью недопущения задержания сотрудниками правоохранительных органов по «горячим следам». «Далее, двое из сбежавших посредством телефонной связи обратились ещё к одному знакомому, который также оказал им содействие в побеге из-под стражи и перевез их в квартиру, расположенную г. Подольске, где они находились до момента задержания», – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании двух сбежавших арестантов, еще один – сам сдался в полицию. В отношении двоих сотрудников ИВС возбуждено уголовное дело в превышении должностных полномочий.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа из ИВС в Истре сбежали пять арестантов, открутив замки дверей гаечным ключом. Среди сбежавших 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж – выходцы из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Полиция объявила вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении Мавриди.

Москва, Мария Соколова

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