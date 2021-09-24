Двух курсантов полиции нашли мертвыми в квартире на западе Москвы. Дом проверяют газовики

Тела двух курсантов полицейской академии: парня и девушки – молодого человека и девушки – нашли в квартире на западе Москвы. Кроме того, в помещении обнаружили погибшего котенка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, 19-летние курсанты погибли от отравления. К дому, где произошел трагический инцидент, прибыли сотрудники газовой службы.

Тела погибших обнаружил отец девушки. Мужчина приехал в квартиру дочери и обнаружил ее и ее друга без признаков жизни. Тела погибших находились в ванной. В квартире также нашли мертвого котенка. Вероятной причиной смерти называется отравление. На месте работают следователи.

По последним данным, к дому, где отравились курсанты, подъехало много автомобилей газовой службы. «Здание оцепили, посторонних не пропускают внутрь», – говорится в сообщении Mash.

Соседи погибших сообщили, что 10 лет назад в этой же квартире произошел аналогичный случай. Тогда умер мужчина, а его сожительница стала инвалидом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.09.21

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