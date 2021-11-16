российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 ноября 2021, 11:23 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Вице-губернатора Владимирской области поймали на взятке

Правоохранители задержали врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского. В областной администрации прошли следственные действия, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

СМИ связывают задержание Вишневского с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы экс-главы региона Владимира Сипягина.

Вишневский занял свой пост в марте этого года. Он курирует вопросы социального развития региона.

Сипягин в конце сентября перешел на работу в Госдуму. В связи с этим он досрочно ушел в отставку с поста губернатора, которую президент РФ Владимир Путин утвердил 4 октября.

Владимир, Наталья Петрова

Владимир. Другие новости 16.11.21

Из шахты в Кузбассе эвакуируют горняков из-за задымления. / Курганский губернатор дал поручение проверить все детские дома и дома престарелых. / Госдеп обвинил Россию в «безрассудных» испытаниях противоспутникового оружия. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

В Дагестане ректор фиктивно устроил в медвуз своих родственников

Государство отобрало у чиновников 1,5 тысячи коррупционных квартир и участков

Замглавы Ростова арестован по делу о взятках

Глава магаданских приставов подпал под суд за отъем премий подчиненных

Новосибирский замминистра ЖКХ арестован за взятку в 2 млн рублей

Начальник хабаровского РОВД требовал от работников делиться с ним премиями

Суд арестовал управделами главы Алтайского края за превышение полномочий

Заместители белгородского губернатора раздавали государственные квартиры своим детям

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,