Вице-губернатора Владимирской области поймали на взятке

Правоохранители задержали врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского. В областной администрации прошли следственные действия, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

СМИ связывают задержание Вишневского с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы экс-главы региона Владимира Сипягина.

Вишневский занял свой пост в марте этого года. Он курирует вопросы социального развития региона.

Сипягин в конце сентября перешел на работу в Госдуму. В связи с этим он досрочно ушел в отставку с поста губернатора, которую президент РФ Владимир Путин утвердил 4 октября.

Владимир, Наталья Петрова

Владимир. Другие новости 16.11.21

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