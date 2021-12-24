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Пятница, 24 декабря 2021, 11:30 мск

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Оренбургский священник получил 21 год колонии строгого режима за педофилию

Саракташский районный суд Оренбургской области вынес приговор обвиненному в сексуальном насилии над детьми многодетному священнику Николаю Стремскому.

Суд признал священнослужителя виновным в изнасиловании, развратных действиях в отношении несовершеннолетних и приговорил его к 21 году колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Также Стремский лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет. Кроме того, осужденного лишили ордена «Родительской славы».

Священник был задержан и арестован в конце сентября 2019 года. По данным СКР, пострадавшими от действий Стремский признаны семеро детей, которые находятся под опекой или удочерены священнослужителем.

По версии следствия, с января по август 2018 года настоятель Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия в поселке Саракташ Оренбургской области неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных девочек развратные действия, а также изнасиловал одну из них.

На время расследования священника отстранили от службы.

Стремский возглавляет Свято-Троицкую обитель милосердия с 1990 года. На его воспитании находились и находятся 70 детей – своих и приемных. «Российская газета» сообщала в 2008 году, что это самая большая российская семья.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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