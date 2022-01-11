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Вторник, 11 января 2022, 15:46 мск

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Бабушка выкинула из окна двухлетнего внука

В Нижегородской области бабушку подозревают в убийстве двухлетнего внука. Женщина выбросила мальчика из окна.

Тело ребенка обнаружили 9 января в городе Выкса. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи установили, что к преступлению причастна 62-летняя бабушка погибшего малыша. По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выкинула мальчика из окна на кухне.

Ребенок выжил при падении с пятого этажа, он упал в сугроб. По данным экспертизы, мальчик скончался от переохлаждения.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Отмечается, что семья на профилактических учетах не состояла. Расследование по уголовному делу продолжается.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство,