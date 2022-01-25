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Вторник, 25 января 2022, 12:38 мск

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Пожилого артиста Мариинского театра задержали по делу о педофилии

В Санкт-Петербурге задержали 73-летнего солиста оркестра Мариинского театра, заслуженного артиста РСФСР по подозрению в надругательстве над ребенком. Жертвой стала четырехлетняя внучка артиста. Об этом сообщают ТАСС и 78.ru со ссылкой на источники в полиции.

Мужчину задержали у дома на Вознесенском проспекте в центре Северной столицы и поместили в изолятор временного содержания.

По данным правоохранителей, с января по декабрь 2020 года подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении маленькой девочки на даче в СНТ «Артист» в поселке Рощино.

Уголовное дело в отношении музыканта по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) было возбуждено в августе прошлого года. Этому предшествовало обращение матери четырехлетней девочки.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Педофилы

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