Контрактник застрелил срочника в воинской части в Подмосковье

В воинской части ПВО в Подмосковье военнослужащий контрактной службы застрелил солдата-срочника. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, инцидент произошел сегодня утром в деревне Троице-Сельцо, в Мытищах. Находясь в оружейной комнате, контрактник выстрелил в голову 25-летнему срочнику. Солдат от полученного ранения скончался. На месте работают оперативные службы. В военнослужащего стрелял 50-летний старший прапорщик, уточняет телеграм-канал Baza.

О стрельбе в воинской части ПВО также сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Официального подтверждения информации пока нет.

Москва, Наталья Петрова

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