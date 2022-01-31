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Понедельник, 31 января 2022, 13:05 мск

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Солдат в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца – пресс-служба ЗВО

Причиной гибели солдата в Подмосковье стало неосторожное обращение с оружием: в военнослужащего случайно выстрелил сослуживец-контрактник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Сегодня утром контрактник, находясь в оружейной комнате, «грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел», говорится в сообщении. Пуля попала в находившегося поблизости военнослужащего. Солдат получил смертельное ранение.

Командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего. «На месте работает комиссия для установления всех причин и обстоятельств», – отметили в пресс-службе.

Ранее телеграм-каналы и информагентства со ссылкой на источники сообщили о стрельбе в воинской части ПВО в деревне Троице-Сельцо, в Мытищах. По их данным, контрактник – 50-летний старший прапорщик – выстрелил в голову 25-летнему срочнику. Отмечалось, что солдат от полученного ранения умер.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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