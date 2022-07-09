На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство

Сегодня в Унечском районе Брянской области на перегоне Робчик – Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате инцидента в составе повреждены стёкла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет. На месте работают специализированные оперативные службы», – уточнил он, комментируя ситуацию в своем телеграм-канале.

Напомним, приграничная Брянская область неоднократно подвергалась обстрелам со украинской стороны.

Брянск, Светлана Антонова

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